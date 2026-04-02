औसत घर को 100 साल तक बिजली दे सकता है

न्यूक्लियर रिएक्टर में 1 किलोग्राम यूरेनियम एक औसत घर को 100 साल तक बिजली दे सकता है. इसकी रेडियोएक्टिविटी के कारण हैंडलिंग सख्त सुरक्षा मानकों के तहत की जाती है.वैश्विक स्तर पर यूरेनियम की मांग बढ़ रही है, क्योंकि क्लीन एनर्जी और AI डेटा सेंटर्स को बिजली की जरूरत है.