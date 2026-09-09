हरे रंग के कुछ खूबसूरत और स्टाइलिश आउटफिट आइडिया

हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण त्योहार होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. तीज के मौके पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि हरा रंग माता पार्वती को प्रिय है, इसलिए इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां और अन्य श्रृंगार की चीजें पहनना पसंद करती हैं. इस साल हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है, जिससे इस दिन की रौनक और भी खास होने वाली है. ऐसे में अगर आप भी इस खास मौके पर अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि क्या पहनें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको हरे रंग के कुछ खूबसूरत और स्टाइलिश आउटफिट आइडिया बताएंगे, जिन्हें पहनकर आप तीज के मौके पर बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आ सकती हैं.