धनु राशि (Sagittarius): Queen of Swords (Reversed)
यह सप्ताह वाणी, सोच और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. Queen of Swords (Reversed) दर्शाता है कि कठोर शब्द, जल्दबाजी या गलतफहमी रिश्तों और काम दोनों को प्रभावित कर सकती है. शुभ रंग हल्के ग्रे और नीले टोन हैं, जो मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में आपको अपने शब्दों और निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गलत समय पर कही गई बात विवाद पैदा कर सकती है. यह समय है प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझने का. रिश्तों में भी संयम और स्पष्ट संवाद जरूरी होगा, ताकि दूरी या तनाव न बढ़े. यह सप्ताह आपको यह सिखाता है कि सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके और सही समय पर व्यक्त करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. सेहत के मामले में मानसिक थकान, सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को पर्याप्त आराम दें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें.