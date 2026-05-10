मेष राशि (Aries): Page of Swords (Reversed)

यह सप्ताह सावधानी, संयम और सोच-समझकर संवाद करने का संकेत दे रहा है. Page of Swords (Reversed) दर्शाता है कि जल्दबाजी में बोले गए शब्द या अधूरी जानकारी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है. शुभ रंग हल्के ग्रे और नीले टोन हैं, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे. करियर में अफवाहों, गलतफहमी या अधूरी योजनाओं से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा. यह समय है हर स्थिति को पूरी तरह समझने का और बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचने का. रिश्तों में भी संवाद की कमी या गलत शब्द दूरी बढ़ा सकते हैं, इसलिए स्पष्टता और धैर्य बनाए रखें. यह सप्ताह आपको यह सिखाता है कि हर बात हर किसी के साथ साझा करना जरूरी नहीं होता और कई बार शांत रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय बन जाता है. सेहत के मामले में मानसिक बेचैनी, सिरदर्द या नींद से जुड़ी समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को पर्याप्त आराम दें और स्क्रीन टाइम कम रखने की कोशिश करें ताकि आपकी ऊर्जा संतुलित बनी रहे.