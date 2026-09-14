भारत ने समुद्री बीमा के लिए बनाया ₹1.5 अरब डॉलर का पूल

समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम को देखते हुए भारत सरकार ने मई में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की शुरुआत की थी. इसके तहत करीब 1.5 अरब डॉलर की सुविधा बनाई गई है और इसमें 1.4 अरब डॉलर की सरकारी गारंटी शामिल है. इसका उद्देश्य संकट के समय भारतीय जहाजों को समुद्री बीमा कवरेज उपलब्ध कराने में मदद करना है. हालांकि, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार प्रभावित समुद्री मार्गों पर भारतीय जहाज फिलहाल आवाजाही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बीमा सुविधा का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा. यह स्थिति बताती है कि मौजूदा संकट में सिर्फ बीमा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है. अगर प्रमुख समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो भारत के लिए तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और ऊर्जा सुरक्षा तीनों बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं.