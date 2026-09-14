होर्मुज और लाल सागर में संकट से शिपिंग प्रभावित
पश्चिम एशिया में दो महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते इस समय वैश्विक ऊर्जा कारोबार के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस व्यापार गुजरता है, जबकि बाब-अल-मंदेब लाल सागर को महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से जोड़ता है. क्षेत्र में बढ़ते हमलों और सुरक्षा खतरे के कारण जहाज संचालक इन रास्तों से गुजरने को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं. शिपिंग इंडस्ट्री के मुताबिक, हालात पिछले कुछ दिनों में तेजी से बदले हैं और कुछ जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई है. अगर समुद्री यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहता है, तो जहाजों को वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़ सकता है. इससे यात्रा का समय, ईंधन खर्च और बीमा लागत तीनों बढ़ सकते हैं.