West Bengal Election Results 2026 Suvendu Adhikari Total Net Worth Property Liabilities Debts Details 8402006
Suvendu Adhikari Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक सुवेंदु अधिकारी? टोटल नेटवर्थ से लेकर कर्ज तक की सारी डिटेल्स जानें यहां
West Bengal Suvendu Adhikari Total Net Worth Assets: सुवेंदु अधिकारी ने 2026 चुनाव नॉमिनेशन के समय दिए एफिडेविट में 85.87 लाख रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है. पोस्ट ग्रेजुएट बीजेपी नेता के पास अपनी कोई कार नहीं है और वे पूरी तरह कर्ज-मुक्त हैं. आइये जानते हैं सुवेंदु अधिकारी के टोटल नेटवर्थ के बारे में...