पश्चिम बंगाल में BJP को भारी बहुमत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी राज्य में सत्ता के करीब पहुंच गई है, जिससे बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.