स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा और निगरानी कैसे होती है?

स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास मल्टी-लेयर सिक्योरिटी होती है. वहीं, पहरेदारी के लिए जिसमें अर्धसैनिक बलों (Paramilitary) और पुलिस का घेरा रहता है और 24 घंटे CCTV से निगरानी होती है. रिक्वेस्ट करने पर कई बार कैंडिडेट को बाहर लगी स्क्रीन पर लाइव फीड देखने की सुविधा भी दी जाती है.