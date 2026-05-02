West Bengal Strong Room Row How These Strong Rooms Monitored Before Counting How Election Commission Keeps Evms Safe After Voting 8399377
काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम की कैसे होती है निगरानी? जानें वोटिंग के बाद EVM को चुनाव आयोग कैसे रखता है सेफ
Strong room security rules: वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा चुनाव प्रक्रिया का सबसे सुरक्षित पड़ाव है. काउंटिंग से पहले स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कैमरे से CCTV निगरानी और सेन्ट्रल फोर्सेस (CAPF) की पहरेदारी की जाती है. आइये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा से जुड़े नियम और आइडियल प्रोसिजर...