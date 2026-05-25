30 से ज्यादा विशालकाय तेल क्षेत्र

Crude Oil Rocks: फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के आस-पास 30 से ज्यादा विशालकाय तेल क्षेत्र हैं, जिनमें से हर एक में 5 अरब या उससे ज्यादा बैरल कच्चा तेल मौजूद है. यहां के तेल के कुएं से उत्तरी सागर और रूस के सबसे बेहतरीन कुओं के मुकाबले पांच गुना ज्यादा तेल निकालते हैं. आइये जानते हैं कि पर्सियन गल्फ में ऐसा क्या है, जो इसे तेल के भंडार के लिए बेजोड़ बनाता है.