What Are Those Rocks Like That Hold Billions Barrels Of Crude Oil In Persian Gulf 30 Oil Vaults Treasure 8425357
कैसे होते हैं वे पत्थर, जिसमें समाया है अरबों बैरल खनिज तेल? Persian Gulf की 30 'तेल की तिजोरियों' में है सारा खजाना
Crude Oil Rocks: करोड़ों साल पहले इस इलाके में समंदर था. समंदर के छोटे जीवों और पौधों (Plankton) के अवशेष नीचे जमा होते गए. समय के साथ गर्मी और भारी दबाव के कारण ये अवशेष तेल और गैस में बदल गए. इसी के चलते फारस की खाड़ी के आस-पास 30 से ज्यादा तेल क्षेत्र हैं, जिनमें से हर एक में 5 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है.