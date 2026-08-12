पाकिस्तान में क्या है

पाकिस्तान में ट्रंप टावर नहीं, मगर ट्रंप परिवार से जुड़ा बड़ा कारोबारी कनेक्शन जरूर है. 2026 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंसियल से जुड़े एससी फाइनेंसियल टेक्नोलॉजीज के साथ डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन और डिजिटल पेमेंट से संबंधित सहयोग के लिए MoU किया. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंसियल ट्रंप परिवार से जुड़ा क्रिप्टो वेंचर है. रॉयटर्स के मुताबिक यह साझेदारी पाकिस्तान के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में USD1 स्टेबलकॉइन के संभावित इस्तेमाल को लेकर है. इसलिए यह कह सकते हैं कि भारत में ट्रंप का प्रमुख कारोबार रियल एस्टेट है, जबकि पाकिस्तान में हालिया कनेक्शन क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस से जुड़ा है. (स्पष्ट कर दें कि सारी जानकारी Trump Organization की आधिकारिक वेबसाइट, Reuters की रिपोर्ट और पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक बयानों पर आधारित है, Photos/AI)