गुरुग्राम में ट्रंप टावर्स
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड इलाके में ट्रंप टावर्स दिल्ली-एनसीआर दो लग्जरी रेजिडेंशियल टावरों का प्रोजेक्ट है. यहां बड़े अपार्टमेंट, प्रीमियम क्लब, फिटनेस और दूसरी हाई-एंड सुविधाओं के साथ रहने का अनुभव बेचा गया. यह प्रोजेक्ट भारत में ट्रंप ब्रांड की पहचान मजबूत करने वाले शुरुआती बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा. इसका डेवलपमेंट स्थानीय पार्टनर ने किया, जबकि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका ब्रांड और उससे जुड़ी सेवाओं में रही. यही वजह है कि भारत में ट्रंप का कारोबार सिर्फ जमीन-जायदाद खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि ब्रांड के नाम को लग्जरी रियल एस्टेट के साथ जोड़कर कमाई करने वाला मॉडल भी है.