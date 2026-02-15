विलुप्त होने के संभावित कारण

शोधकर्ताओं के मुताबिक इटली में फ्लेग्रियन फील्ड्स के ज्वालामुखी फटने से उनकी जिंदगी बदल गई होगी, जब काल्डेरा के बड़े धमाके ने पूरे मेडिटेरेनियन इलाके में फूड चेन को बिगाड़ दिया था. वहीं इसानों के साथ भी खाने और संसाधनों को लेकर संघर्ष हुआ होगा. वहीं जब आधुनिक इंसान और निएंडरथल हज़ारों साल पहले मिले थे, तो निएंडरथल शायद पहले से ही मुश्किल में थे. जेनेटिक स्टडीज़ से पता चलता है कि निएंडरथल में आज के इंसानों के मुकाबले कम जेनेटिक डाइवर्सिटी और छोटे ग्रुप साइज थे, जो निएंडरथल के खत्म होने की एक संभावित वजह की ओर इशारा करता है.