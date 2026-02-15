क्या बोले विशेषज्ञ
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट शारा बेली ने बताया, मुझे लगता है कि सच तो यह है कि हम जानते हैं कि निएंडरथल के साथ क्या हुआ था, और यह जटिल है. दूसरे कई विशेषज्ञों के मुताबिक कई वजहें रही होंगी. निएंडरथल के बीच संघर्ष, इंसानों के साथ इनब्रीडिंग, खाने को लेकर संघर्ष, उनकी छोटे समूह में रहने की आदत. पर हां आधुनिक इंसान भी इसमें शामिल हैं. हमने हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों को इस धरती से मिटाने में मदद की. भले ही हमारे बीच शायद सीधी जंग न हुई हो.