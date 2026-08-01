Senate Dining Room: सिनेटर्स का मुख्य खाना
Senate Dining Room (U.S. Capitol, S-110) में सिनेटर्स और गेस्ट्स के लिए ब्रेकफास्ट और लंच उपलब्ध है. ब्रेकफास्ट में क्लासिक ब्रेकफास्ट ($15) जिसमें एग्स, पोटेटो, बेकन शामिल हैं. ओमलेट ($16), Eggs Benedict ($16), Avocado Toast ($15) जैसे ऑप्शन्स हैं. लंच में Senate Bean Soup ($7) हर रोज जरूरी है, यह 100+ साल पुरानी ट्रेडिशन है. सलाद $15-18, बर्गर ($17), चिकन सैंडविच ($17), सैल्मन ($25), स्टेक ($27) जैसे आइटम्स मिलते हैं. डेजर्ट $7-9. कीमतें रीजनेबल हैं और वाइन भी उपलब्ध है. यह जगह एलीगेंट है और बिजनेस मीटिंग्स के लिए यूज होती है.