अमेरिकी संसद को 'यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस' कहा जाता है

नई दिल्ली स्थित संसद भवन (Parliament House Complex) में मॉनसून सत्र चल रहा है. संसद भवन साल भर अपने किसी न किसी सत्र की वजह से तो चर्चा में रहता ही है, साथ ही यहां की कैंटीन भी अपने सस्ते खाने की वजह से चर्चा में रहती है. आज हम जानेंगे अमेरिका की संसद (Capitol) की कैंटीन के खाने के बारे में. अमेरिकी संसद को 'यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस' कहा जाता है, जो दो मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है: सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स.अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सिनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कैपिटल हिल पर अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच विभिन्न कैफेटेरिया और डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं. (all images: visitthecapitol.gov से)