एयर इंडिया की उड़ान में हुआ टर्बुलेंस

अगर आप विमान में यात्रा करते हैं तब कई बार अचानक विमान हिलने लगता है या फिर तेज झटके महसूस होते हैं. ये झटके कई बार इतने तेज होते हैं विमान में बैठे यात्री भी बार बुरी तरह डर जाते हैं. विमान में अचानक महसूस होने वाले तेज झटको को ही आमतौर पर टर्बूलेंस कहा जाता है. हाल ही में एयर इंडिया की एक उड़ान भी तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी. विमान कुछ देर तक जोर-जोर से हिला, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई. हालांकि पायलट और क्रू ने स्थिति को संभाल लिया और विमान सुरक्षित उतार लिया.