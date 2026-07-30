अन्य सुविधाएं
भारत में सांसदों को कई तरह की विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे टेलीफोन, बिजली, पानी, और सरकारी गाड़ियों की सुविधा. साथ ही उन्हें कुछ कानूनी विशेषाधिकार भी मिलते हैं. अमेरिका में सांसदों को सुरक्षा, ऑफिस बजट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट ज्यादा मजबूत मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत सुविधाएं सीमित होती हैं. वहां सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह है. यानी भारत में व्यक्तिगत सुविधाएं ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका में प्रोफेशनल और सिस्टम आधारित सुविधाएं ज्यादा मजबूत हैं. (Source: Ministry of Parliamentary Affairs Gazette Notification, March 2025 और U.S. Congressional Research Service (CRS) Report). फोटोज क्रेडिट: Meta AI