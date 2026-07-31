स्कूल बस और सुरक्षित परिवहन

अमेरिका के कई सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए स्कूल बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो स्कूल से काफी दूरी पर रहते हैं. स्कूल बसों में सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं और प्रशिक्षित चालक नियुक्त किए जाते हैं. बसों के निर्धारित रूट और समय होते हैं, जिससे छात्रों को सुरक्षित तरीके से स्कूल आने-जाने में मदद मिलती है. कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नियमों के अनुसार परिवहन की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं. सुरक्षित परिवहन से अभिभावकों की चिंता कम होती है और छात्रों की नियमित उपस्थिति बढ़ती है. हालांकि यह सुविधा हर जिले में एक जैसी नहीं होती और स्थानीय स्कूल जिला अपनी नीतियों के अनुसार व्यवस्था करता है. (Credit: NCES, USDA, IDEA, Photos: Meta AI)