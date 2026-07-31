खेल, संगीत और कला
अमेरिका के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ खेल, संगीत, नृत्य, थिएटर, पेंटिंग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी महत्व दिया जाता है. छात्रों को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अलग-अलग क्लबों और टीमों में भाग लेने का अवसर मिलता है. स्कूलों में खेल के मैदान, जिम, संगीत कक्ष और कला से जुड़े संसाधन उपलब्ध होते हैं. इन गतिविधियों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, टीमवर्क की भावना विकसित होती है और मानसिक तनाव भी कम होता है. कई स्कूल स्थानीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी छात्रों को भाग लेने का मौका देते हैं.