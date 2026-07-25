आर्थिक सहायता पैकेज

कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए सरकार ने खास आर्थिक पैकेज तय किया है. pib के अनुसार, इसमें परिवार को अलग-अलग तरह की मदद दी जाती है ताकि उन्हें शुरुआती समय में कोई दिक्कत न हो. जैसे घर बनाने के लिए लगभग 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. इसके अलावा माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद भी शामिल है. बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे. यह पूरा पैकेज इस तरह बनाया गया है कि परिवार को तुरंत आर्थिक सहारा मिल सके और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें.