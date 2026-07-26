1/7 क्या होता है ब्लैकहोल ब्लैकहोल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती. इसका मतलब है कि जो भी चीज इसके बहुत करीब जाती है, वह वापस नहीं आ पाती. ब्लैकहोल आमतौर पर तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में सिकुड़कर बहुत छोटा और घना हो जाता है. इस कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है. यही वजह है कि इसे 'ब्लैक' यानी काला कहा जाता है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके असर से वैज्ञानिक इसे पहचानते हैं.