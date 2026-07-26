इवेंट होराइजन क्या होता है

ब्लैकहोल का एक हिस्सा होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है. यह वह सीमा है, जहां से वापस आना असंभव होता है. अगर कोई इंसान इस सीमा को पार कर ले, तो वह हमेशा के लिए ब्लैकहोल के अंदर फंस जाता है. बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वह व्यक्ति धीरे-धीरे रुक गया है और गायब हो रहा है. लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह अंदर की ओर तेजी से गिर रहा होता है. यह जगह पूरी तरह रहस्यमय है और यहां के बाद क्या होता है, यह अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है.