लोग की नाराजगी

बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सरकार से नाराजगी के बाद भी लोग खुलकर बोलने से बचते हैं. देश की बेहद बंद व्यवस्था के कारण अंदर होने वाली छोटी या स्थानीय असहमति की पूरी जानकारी दुनिया तक पहुंचना भी मुश्किल है. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों को अपनी रिपोर्टों के लिए अक्सर देश से बाहर पहुंचे लोगों की गवाही और दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसलिए किसी भी घटना के बारे में सावधानी से बात करना जरूरी है. उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों से इतना स्पष्ट है कि खुले तौर पर सरकार विरोधी, स्वतंत्र और संगठित प्रदर्शन के लिए सुरक्षित लोकतांत्रिक जगह बहुत सीमित है.