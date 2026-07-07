बर्तन के बदले कपड़े इकट्ठा करने की परंपरा-

भारत में वाघरी (Waghri) या देवीपुजक समुदाय की महिलाएं सदियों से ये काम करती चली आ रही हैं, ये महिलाएं गेटेड सोसायटी, कॉलोनियों और घरों में जाकर नए बर्तन के बदले पुराने कपड़े, जैसे साड़ी, जींस, शर्ट, सलवार सूट आदि) लेती हैं. देखा जाए तो ये एक barter system, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे कपड़े लैंडफिल में नहीं जाते. अब हमें तो बर्तन मिल गए, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं इन कपड़ों का क्या करती हैं? दरअसल में ये महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पेरी पर जाती हैं और फिर शाम को इन्हीं कपड़ों की छंटाई करती हैं, जो कपड़े ब्रांडेड या अच्छी कंडीशन में होते हैं उन्हें धोती हैं और मरम्मत कर तैयार करती हैं.