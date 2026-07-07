बेकार कपड़ों का क्या होता है?
जो कपड़े फटे-पुराने, बहुत ज्यादा घिसे हुए या जिनकी मरम्मत संभव नहीं होती उन्हें बेकार नहीं समझा जाता, इन्हें रीसाइक्लिंग यूनिट्स में भेज दिया जाता है, जहां रीसाइक्लिंग यूनिट में सबसे पहले इन कपड़ों को मशीनों की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, इसके बाद इन टुकड़ों से रेशे (फाइबर) अलग किए जाते हैं. इन रेशों को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर उन्हें प्रोसेस कर नए धागे में बदला जाता है. यह नया धागा आगे चलकर कई उपयोगी उत्पाद बनाने में काम आता है, जैसे नए कपड़े, चादरें, कालीन, इंसुलेशन मटेरियल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फर्नीचर फिलिंग और कई अन्य चीजें