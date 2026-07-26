मेट्रो को शहरों की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है?

भारत के कई बड़े शहरों में मेट्रो अब केवल सुविधा नहीं बल्कि शहरी जीवन की जरूरत बन चुकी है. ये लोगों को कम समय में सुरक्षित, तेज और अपेक्षाकृत आरामदायक यात्रा का विकल्प देती है. मेट्रो के कारण सड़क पर वाहनों का दबाव कम होता है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. रोजाना लाखों लोग अपने काम, पढ़ाई और अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए इस सेवा पर निर्भर रहते हैं. अगर एक दिन के लिए भी ये सेवा पूरी तरह बंद हो जाए तो उसके प्रभाव कई क्षेत्रों में एक साथ महसूस किए जा सकते हैं. यही वजह है कि मेट्रो को आधुनिक शहरों की लाइफलाइन कहा जाता है और इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है.