शहरों की रफ्तार क्यों पड़ जाएगी धीमी?
आज मेट्रो केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि बड़े शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अन्य शहरों में लाखों लोग हर दिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और बाजार जाने के लिए मेट्रो पर निर्भर रहते हैं. अगर पूरे देश में एक दिन के लिए मेट्रो सेवा बंद हो जाए तो यात्रियों को अचानक दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा. इससे यात्रा का समय बढ़ सकता है और लोगों की पूरी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. कई लोग समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे शहरों की सामान्य गति धीमी पड़ सकती है. सुबह और शाम के व्यस्त समय में इसका असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है.