घूमने लगेंगे चट्टान और बिल्डिंगें
अगर धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तो इस स्थिति में इक्वेटर पर मौजूद पानी, हवा, चट्टान, पहाड़, बिल्डिंगे और सबकुछ एक ही रफ्तार से घूमने लगेंगे. इससे सतही चीजें उजड़कर वायुमंडल में घूमने लगेंगी और सीधा अंतरिक्ष में जाने लगेंगी. हालांकि, Conservation of Angular Momentum Law के मुताबिक किसी भी चीज के घूमने को रोकने के लिए उल्टी दिशा में उतना ही फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर सबकुछ घूमने लगता है, तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल (Gravity) इन्हें खींच लेगा.