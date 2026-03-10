23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है पृथ्वी

हम सभी ने स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट में सौरमंडल (सोलर सिस्टम), पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी के गुरुत्वार्षण बल और बाकी ग्रहों के बारे में जरूर पढ़ा होगा. साइंस की क्लास में टीचर हमें प्रोजेक्टर के जरिए ये समझाती थीं कि पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. दिन और रात कैसे होते हैं या फिर साल कैसे बदलते हैं. धरती हर वक्त रोटेशन और रिवोल्यूशन में लगी हुई है. पृथ्वी हर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करती है. इसी वजह से वक्त हर समय बढ़ रहा है. क्या कभी सोचा है कि अगर धरती ये चक्कर लगाना छोड़ दे तो क्या होगा?