इंटरनेट हमारी लाइफ का अहम पार्ट

सुबह उठते ही आपने मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन WhatsApp नहीं चल रहा. Instagram बंद है. Google search नहीं खुल रहा. UPI पेमेंट फेल हो रहा है. ऑफिस की ईमेल नहीं चेक कर पा रहे. ग्रॉसरी ऑर्डर नहीं हो पा रही. आप परेशान हो जाते हैं... देखते ही देखते पता चलता है कि इंटरनेट ठप है. Wi-Fi काम नहीं कर रही. सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ 24 घंटे के लिए भी इंटरनेट ठप हो जाए, तो इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है.