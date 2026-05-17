एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो?
आज इंटरनेट हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट बन चुका है. इसे आप खुद से अलग नहीं कर सकते. इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. बैंकिंग, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, ऑफिस, बिजली, डिलीवरी ऐप्स, स्टॉक मार्केट और यहां तक कि कई फोन नेटवर्क भी इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं. यही वजह है कि इंटरनेट बंद होने का मतलब सिर्फ 'नेट ऑफ है' नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ना हो सकता है. आइए जानते हैं अगर एक दिन के लिए दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए, तो क्या-क्या ठप हो जाएगा? आपकी लाइफ में कैसा हंगामा मचेगा?