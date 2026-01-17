What Is A Carrier Strike Group Floating Fortress Fleet Of Warships And Submarines How Many Countries Possess This Capability 8270902
क्या होता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप? समंदर में तैरते किले के साथ युद्धपोतों और पनडुब्बियों का झुंड, कितने देशों के पास है ये ताकत?
What is carrier strike group: कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में इतनी ताकत होती है कि यह किसी पूरे देश से अकेले मुकाबला कर सकता है. इसमें एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बियां और लॉजिस्टिक्स जहाजों का झुंड तैनात होता है.