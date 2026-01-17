कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ताकत

कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 50 से ज्यादा अन्य जंगी जहाज शामिल हो सकते हैं. इस ग्रुप में पनडुब्बियां भी शामिल होती हैं. एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 से 50 विमान तैनात हो सकते हैं. पूरी फार्मेशन में 10000 तक नौसैनिक शामिल हो सकते हैं. कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मुख्य उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना है.