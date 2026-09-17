आलोचकों के सवाल और ली का जवाब

लेजिस्लेटिव काउंसिल के सवाल-जवाब सेशन के दौरान, लॉमेकर एंड्रयू लॉ सिउ-लो ने इस प्लान को लेकर प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं जताईं. इसके जवाब में, ली ने बताया कि नया प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग विभागों के पास मौजूद बिखरे हुए डेटा को एक साथ लाएगा - जैसे ट्रैफिक, पाइपलाइन, बिल्डिंग प्लान और कम्युनिटी सुविधाओं की जानकारी - और इसमें पर्सनल डेटा शामिल नहीं होगा. उदाहरण के लिए, ट्रैफिक डेटा के लिए, रोज़ाना MTR यात्रियों की संख्या के आंकड़े इकट्ठा करते हैं... इनमें पर्सनल प्राइवेसी से जुड़ी कोई बात नहीं होती.