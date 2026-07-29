भारत एक नाम अनेक
भारत को आज पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर India और Bharat के नाम से जाना जाता है, जबकि Hindustan भी सदियों से प्रचलित नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं ने भारत को अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के अनुसार अलग-अलग नाम दिए थे? इन नामों में सिर्फ भाषा का फर्क नहीं, बल्कि भारत के प्रति सम्मान, व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव की झलक भी दिखाई देती है. हर नाम के पीछे एक गहरा इतिहास और सदियों पुरानी कहानी छिपी है. हम आपको ऐसे ही कुछ नामों के बारे में बता रहे हैं.