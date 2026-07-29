ईरान से आया 'हिंदुस्तान'

'हिंदुस्तान' शब्द की जड़ें प्राचीन फारसी (ईरानी) भाषा में मानी जाती हैं. फारसी में 'स' ध्वनि कई बार 'ह' में बदल जाती थी. इसी कारण 'सिंधु' नदी को फारसी लोगों ने 'हिंदू' कहा. सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों और उस भूभाग को वे 'हिंद' कहने लगे. बाद में 'स्तान' (अर्थात स्थान या देश) जुड़ने से 'हिंदुस्तान' शब्द बना. इसका अर्थ हुआ 'हिंद की भूमि'. समय के साथ यह नाम अरब व्यापारियों, मध्य एशियाई शासकों और मुगल काल के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित हुआ और सदियों तक भारत की पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा. आज भी 'हिंदुस्तान' भारत के सबसे लोकप्रिय और भावनात्मक नामों में से एक माना जाता है.