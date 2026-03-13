ईरान के जबरदस्त पलटवार के पीछे कौन सी रणनीति है?

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने एक संयुक्त ऑपरेशन में ईरान पर भीषण हमला किया था. इस हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे. हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और न सिर्फ इजरायल बल्कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया. युद्ध अब भी जारी है और ईरान ने अमेरिका-इजरायल गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान 'मोजेक डिफेंस डॉक्ट्रिन' के तहत ये जवाबी कार्रवाई कर रहा है जो सालों पहले इराक के शासक सद्दाम हुसैन का बुरा हाल देखने के बाद बनाई गई थी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)