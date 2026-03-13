मोहम्मद अली जाफरी ने क्या रणनीति बनाई?
मोहम्मद अली जाफरी ने एक ऐसी युद्ध रणनीति तैयार की जिसमें जंग छिड़ जाने के बाद नेतृत्व की भूमिका तय की गई. 'मोजेक डिफेंस डॉक्ट्रिन' के सिद्धांत इस तरह बनाए गए कि अगर युद्ध के समय ईरान का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म भी हो जाए तो भी देश अपनी लड़ाई जारी रख सके. इस अवधारणा के तहत सत्ता को कई अर्ध-स्वतंत्र इकाइयों में बांट दिया गया. नेतृत्व की दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति पहले से तय कर दी गई जो संकट के समय पहले से तय योजनाओं के आधार पर काम करने में सक्षम होगी. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)