बैंक में करा रखी है FD तो जान लें अपने काम की ये बातें

नौकरी करते हुए हर किसी को अपने बुढ़ापे और रिटायरमेंट लाइफ के खर्चों को लेकर फिक्र होती है.लेकिन, पैसों के लिए लंबे समय तक नौकरी भी तो नहीं किया जा सकता. इसलिए समझदार लोग अपने और परिवार के लिए सेविंग करते हैं. फिर इन पैसों को अच्छी स्कीम में लगाते हैं. इंवेस्टमेंट की बात हो, तो आम आदमी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल फिक्स्ड डिपॉजिट का ही आता है.फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करना अब भी भारतीयों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक की FD करा सकते हैं? FD पर इनकम टैक्स के रूल क्या हैं? अगर कभी बैंक डूब गया, तो आपके FD का क्या होगा?