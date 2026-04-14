ओकलाहोमा (Oklahoma)

अगर आप कम बजट में अमेरिका का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ओकलाहोमा सिटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां 50 लाख से 60 लाख रुपये सालाना की सैलरी में भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली कंफर्टेबली जीवन जी सकते हैं, जो अन्य बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम है.