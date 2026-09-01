देश की आबादी सिर्फ 74 लाख
किर्गिस्तान मध्य एशिया में मौजूद एक लैंडलॉक देश है. इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन शामिल हैं. साल 2026 के उपलब्ध जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक किर्गिस्तान की आबादी करीब 74 लाख है. वहीं किर्गिस्तान की सरकारी सांख्यिकी एजेंसी ने भी 1 जनवरी 2026 की आबादी के आंकड़े जारी किए हैं. देश की राजधानी बिश्केक है, जहां इस समय SCO शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा है. पीएम मोदी भी इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं.