अहम है भारतीयों की मौजूदगी

किर्गिस्तान में हिंदू समुदाय छोटा है, लेकिन भारत और किर्गिस्तान के बीच लोगों का संपर्क काफी मजबूत है. खास तौर पर भारतीय छात्र बड़ी संख्या में किर्गिस्तान में पढ़ाई के लिए जाते हैं. मेडिकल शिक्षा इसके प्रमुख कारणों में शामिल रही है. यही वजह है कि किर्गिस्तान में भारतीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छात्रों का है. पीएम मोदी के मौजूदा दौरे के दौरान भी भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों से उनकी मुलाकात हुई है. बिश्केक में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी और भारतीय तथा किर्गिज समुदाय के लोगों से बातचीत की.