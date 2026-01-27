TAN के बारे में जानते हैं आप?

प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सैलरीड क्लास को काम के बाद हर महीने सैलरी के साथ एक सैलरी स्लिप भी मिलती है. इसपर आपकी बेसिक इनकम, HRA, अलाउंसेस, टैक्स डिडक्शन, PF डिडक्शन और बाकी डिडक्शन का ब्योरा रहता है. सैलरी स्लिप में आपको अपना PF फंड एक्सेस करने के लिए UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और टैक्स से जुड़ी जानकारियों के लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN भी दिखता है. कुछ कंपनियों की सैलरी स्लिप में UAN-PAN के अलावा TAN का भी जिक्र रहता है. इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है.