कितनी जरूरी होती है गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के लिए ये भी जरूरी है कि गिरफ्तारी किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए जरूरी हो. उदाहरण के लिए जैसे आगे अपराध करने से रोकना हो. या फिर जांच ठीक से करना, सबूत से छेड़छाड़ रोकना, गवाहों को प्रभावित करने से रोकना या आरोपी की अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित करना. सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत को Arnesh Kumar मामले में विस्तार से समझाया है. अगर पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, तो BNSS की धारा 35(3) के तहत उसे नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है.