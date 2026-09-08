गिरफ्तारी के बाद संविधान करता है सुरक्षा

गिरफ्तारी के मामले में संविधान व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है. संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को कानून में तय प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता. BNSS की गिरफ्तारी संबंधी व्यवस्था की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा है और गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता. वहीं गिरफ्तारी होने पर संविधान का अनुच्छेद 22 भी महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाने और उसे वकील से सलाह लेने जैसे अधिकार शामिल हैं. अब सामान्य भाषा में समझे तो कानून का सीधा मतलब यही है कि FIR जांच की शुरुआत है, गिरफ्तारी अपने आप होने वाली कार्रवाई नहीं है. (AI Photos)