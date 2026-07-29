संसद की कैंटीन

संसद का मानसूत्र चल रहा है. मगर सत्र की चर्चा से इतर आज बात संसद की कैंटीन की करेंगे. संसद की कैंटीन लंबे समय तक अपनी सस्ती कीमतों के लिए चर्चा में रही है. यहां सांसदों और कर्मचारियों को बाजार से बहुत कम दाम पर खाना मिलता था. बताया जाता है कि पहले मटन बिरयानी पहले करीब 65 में मिल जाती थी और उबली सब्जियां 12 रुपये में. यह सब सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की वजह से संभव था. मगर अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है. सरकार ने यह सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसके बाद अब खाने की कीमतें बाजार के बराबर कर दी गई हैं. यानी अब यहां खाना पहले जितना सस्ता नहीं रहा.