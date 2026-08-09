अनुपात बनाए रखना क्यों जरूरी है?

राष्ट्रीय ध्वज देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है. इसलिए इसके स्वरूप और आकार से जुड़े नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है. भारतीय झंडा संहिता के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार होगा और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहेगा. इसका सीधा अर्थ है 3 भाग लंबाई और 2 भाग चौड़ाई. चाहे ध्वज किसी भवन पर लगाया जाए, किसी कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाए या मेज पर रखा जाए, उसके लिए उपयुक्त आकार चुना जाना चाहिए. निर्धारित अनुपात बनाए रखने से तिरंगे का स्वरूप एक जैसा और संतुलित दिखाई देता है. यही कारण है कि 3:2 का अनुपात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. (Source: mha.gov.in, Photos/AI)