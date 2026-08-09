1/7 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का निर्धारित अनुपात 3:2 है. यानी अगर ध्वज की लंबाई को 3 बराबर भाग माना जाए, तो उसकी चौड़ाई 2 बराबर भाग होगी. इसके मुताबिक, ध्वज को बनाते या प्रदर्शित करते समय उसके आकार का यह अनुपात बनाए रखना जरूरी है. उदाहरण के लिए, यदि किसी ध्वज की लंबाई 3 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर होगी. इसी तरह 6 मीटर लंबाई वाले ध्वज चौड़ाई 4 मीटर होगी. भारतीय झंडा संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के आयताकार आकार और 3:2 के अनुपात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है.