मुल्तानी मिट्टी

बरसात के मौसम आते ही स्किन से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा होने लगती है. इस मौसम में त्वचा की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको अच्छे से देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत होती है. इस दौरान हवा में नमी अधिक होने की वजह से स्किन ऑयली, चिपचिपी और मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है और स्किन का काफी ज्यादा बुरा हाल भी हो सकता है. ऐसे में कई लोग चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी को लगाने का सही तरीका ही नहीं जानते हैं. मानसून में इसे लगाने का सही समय और सही तरीका आपको जान लेना बेहद ही जरूरी होता है. आइए आपको इस खबर में अच्छे से बताते हैं.