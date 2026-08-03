गलती न करें
इसको लगाने से पहले आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, कि आपको कौन-कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए. रोजाना मुल्तानी मिट्टी न लगाएं, इससे आपकी स्किन काफी ज्यादा बेजान हो जाएगी, पूरी तरह सूखने तक न छोड़ें, पूरी तरह सूख जाने पर त्वचा से प्राकृतिक नमी सारी निकाल जाती है. स्किन पर इसको जरूरत से ज्यादा नहीं रगड़ना है. फेस पैक के बाद स्किन को हाइड्रेशन रखने की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है. अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई, सेंसिटिव या एक्जिमा जैसी समस्या से परेशान है, तो इसको लगाने से पहले आपको त्वचा विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए.