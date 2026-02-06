परिवार का माहौल भी जरूरी-
पहले रिश्ते को स्थिर, संतुलित और मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि वही रिश्ता ही परिवार के सामने लाने लायक होता है. इसके अलावा, अगर परिवार में कोई बड़ा तनाव, समस्या या मुश्किल चल रही है, तो उस वक्त ये कदम उठाना उचित नहीं. बेहतर यही है कि किसी शांत, सामान्य और सकारात्मक मौके का इंतजार किया जाए. इससे मुलाकात ज्यादा सहज और आरामदायक हो जाती है और बातचीत बिना किसी दबाव के अच्छे माहौल में हो पाती है संक्षेप में, सही समय वही है जब रिश्ता मजबूत हो, दोनों तैयार हों और परिवार का माहौल भी अनुकूल हो