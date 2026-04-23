सिरका

सिरके का इस्तेमाल लोग कई चीजों में करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि सिरके से आप लकड़ी के बर्तन को चकाचक करके चमका सकते हैं. आपको एक कटोरी में सिरका लेना है और फिर लड़की के बर्तन में इसको डालकर अच्छे से साफ करना है. ये पीलेपन को दूर करेगा और साथ ही स्मैल फ्री भी रखेगा.