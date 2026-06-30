U, UA 7+, UA 13+, UA 16+, A और S सर्टिफिकेट का क्या मतलब है?

U (Universal): अगर किसी फिल्म को U सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका मतलब है कि उसे हर उम्र के लोग देख सकते हैं. चाहे छोटे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, किसी पर भी इसे देखने की कोई पाबंदी नहीं होती. वहीं, UA का मतलब है कि फिल्म सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या अभिभावकों की निगरानी में फिल्म देखने की सलाह दी जाती है. UA 13+ का मतलब है कि फिल्म में कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं, जिन्हें समझने के लिए थोड़ी समझ जरूरी है. अगर किसी फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका मतलब है कि उसमें अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर कंटेंट हो सकता है. ऐसी फिल्मों में खून-खराबा. जबरदस्त एक्शन हो सकता है. A सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा चर्चित रहता है जिसमें ज्यादा हिंसा, गालियां और यौन विषय, ड्रग्स से रिलेटिड कंटेंट दिखाया जा सकता है. S का मतलब स्पेशल फिल्मों से होता है जिसे मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों या वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग के लिए बनाई जाती हैं. ऐसी फिल्में थियेटर में शायद ही रिलीज़ होती हैं. (photo credit- pinterest)