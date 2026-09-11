दुनिया की आधी आबादी

ज्यादातर लोग अब भी यहीं सोचते हैं कि BRICS सिर्फ पांच देशों का ही समूह है. मगर यह समूह अब 11 देशों का हो चुका है. इसमें इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 सदस्य हैं. इन देशों में दुनिया की करीब 48.5 प्रतिशत आबादी रहती है. यानी दुनिया में रहने वाले हर दो लोगों में लगभग एक व्यक्ति ब्रिक्स देशों में रहता है. इतनी बड़ी आबादी इस समूह को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में शामिल करती है और इसकी आर्थिक अहमियत भी बढ़ाती है.