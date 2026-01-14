पड़ोसी परेशान करें, तो अपने अधिकार का करें इस्तेमाल

आप अपनी जिंदगी में दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं. कई मामलों में मुसीबत के समय आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदारों से बढ़कर साबित होते हैं. जबकि कभी-कभी यही पड़ोसी सिरदर्द बन जाते हैं. हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे, जिनकी जिंदगी में पड़ोसी ही सबसे बड़ा क्लेश बन गए हैं. वो हर दिन परेशान करने के नए-नए तरीके खोजते हैं. ये परेशान करने के लिए आपके घर के बाहर कूड़ा फेंक देंगे. खासकर जब आपका प्लॉट खाली पड़ा हो और वो उसमें अपने घर का कचरा डालने लगेंगे. आस-पास के लोग भी देखकर वही करने लगते हैं, और आपका प्लॉट कूड़ाघर बन जाता है. अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो पहला सवाल मन में आता है कि क्या इस मामले में कोई केस बनता है? ऐसे पड़ोसी को लेकर हमारे पास क्या-क्या अधिकार हैं:-