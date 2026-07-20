इंसानों कब शुरू किया लोहे का इस्तेमाल
आज के समय में लोहा हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना हुआ है. यानी घर बनाने से लेकर गाड़ियों, मशीनों, पुलों और हर मजबूत चीज के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल जरूर होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने सबसे पहले लोहे से क्या बनाया होगा? दिमाग में कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा. मगर इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है. दरअसल हजारों साल पहले जब इंसानों ने पहली बार लोहे का इस्तेमाल शुरू किया, तब उन्होंने इसका इस्तेमाल आज की तरह बड़ी चीजें बनाने में नहीं किया था.