उल्कापिंडों से शुरु हुआ लोहे का इस्तेमाल

चौंक जाएंगे शुरुआत में इंसानों ने जमीन से निकले लोहे के अयस्क को गलाकर लोहा नहीं बनाया था. माना जाता है इंसानों ने सबसे पहले आसमान से गिरे उल्कापिंडों से मिले प्राकृतिक लोहे का इस्तेमाल किया था. यानी इंसानों का सबसे पहला लोहा धरती के अंदर से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आया था. वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर मिलने वाले शुरुआती लोहे के सबूत उल्कापिंडों से जुड़े हैं. हजारों साल पहले इंसानों को ऐसे पत्थर मिले जिनमें प्राकृतिक रूप से लोहा मौजूद था. इस लोहे को पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि इसे पीटकर और आकार देकर इस्तेमाल किया जा सकता था.