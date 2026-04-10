What Was World First Unesco Site When And How Un Come Up With Idea Of Preserving Heritage Sites Know First Site In India 8375804
दुनिया की पहली यूनेस्को साइट कौन सी थी? UN को कब-कैसे आया धरोहरों को सहेजने का ख्याल, भारत की पहली जगह भी जानें
UNESCO World Heritage Sites list: यूनेस्को की साइट्स स्टेटस, दुनिया के अलग-अलग कोने में बने स्मारक और विरासत स्थल को सहेजने का काम करती है. UN स्टेटस देने की पहल साल 1978 में, इक्वाडोर के गलापागोस द्वीप शुरु हुई, वहीं धीरे-धीरे भारत, ईरान और जापान जैसे देशों ने अपनी सदियों पुरानी संस्कृति-आर्टिटेक्चर को इस मंच पर लाकर इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित बनाया है.