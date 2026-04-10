इजरायल की पहली विरासतें

इजरायल का नाम इस लिस्ट में थोड़ा देरी से यानी 2001 में जुड़ा. इजरायल की पहली दो यूनेस्को साइट्स मसाडा (Masada) और एकड़ का पुराना शहर (Old City of Acre) थीं, जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं.