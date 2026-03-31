धरती से रेगिस्तान गायब हो जाए तो?

अगर धरती से सारे रेगिस्तान अचानक गायब हो जाएं और वहां हरियाली आ जाए, तो पृथ्वी का इकोसिस्टम और क्लाइमेट पूरी तरह से बदल जाएगा. अमेजन जैसे जंगलों को पोषक तत्व मिलना बंद हो जाएगा. सहारा रेगिस्तान की धूल अटलांटिक महासागर को पार करके अमेजन के जंगलों को फास्फोरस (पोषक तत्व) मुहैया करती है. रेगिस्तान न रहने पर यह पोषक तत्व रुक जाएंगे, जिससे अमेजन का अस्तित्व खत्म हो सकता है. रेगिस्तान सूरज की रोशनी को अंतरिक्ष में वापस भेजते हैं. इसे Albedo Effect कहा जाता है. अगर रेगिस्तान हरे-भरे रहेंगे, तो ये सतह पर ज्यादा गर्मी सोखेगे. इससे धरती का टेंपरेचर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है.