दुनिया के 8 फीसदी जमीन को कवर करता है सहारा रेगिस्तान
दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान 'सहारा' की बात सुनकर दिमाग में दूर-दूर तक रेत ही रेत और गर्मी की तस्वीर बनती है. अफ्रीका के इस रेगिस्तान ने दुनिया के 8 फीसदी जमीन को कवर कर रखा है. कुल 10 देश में ये रेगिस्तान आता है. एक समय पर ये रेगिस्तान हरा-भरा जंगल हुआ करता था. वहां बारिश होती थी. ऐसा 11,000 से 5,000 साल पहले तक चला. फिर धीरे-धीरे यहां की जमीन बंजर बन गई. भविष्य में सहारा रेगिस्तान में दोबारा से हरियाली छा सकती है. पिछले 80 लाख साल में ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है. अगर आप इसका कारण जानेंगे, तो आपको हैरानी होगी.