बेसिक अनुमान

मार्टिन की 2002 की वास्तविक पे-स्लिप सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिलती है, इसलिए यहां आंकड़े अनुमानित हैं. रेलवे के उस समय के वेतनमानों को आधार मानें तो TTI जैसे पद पर उनका बेसिक वेतन कुछ हजार रुपये महीना रहा होगा. 2000 के दशक में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए 4000-6000 रुपये तथा इससे ऊपर के वेतनमान मौजूद थे. बाद में टिकट चेकिंग कैडर में बदलाव और वेतन पुनर्गठन भी हुआ. ऐसे में भत्तों को जोड़कर मार्टिन की शुरुआती कुल मासिक कमाई लगभग 6-10 हजार रुपये के आसपास रही हो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है. ये स्पष्ट कर दें कि यह उनका प्रमाणित वेतन नहीं, बल्कि उस दौर के रेलवे वेतनमान के आधार पर निकाला गया अनुमान है.