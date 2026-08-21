कितनी हो सकती थी मासिक कमाई
जैकब मार्टिन की मासिक कमाई कितनी हो सकती थी, इसका भी सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. लेकिन 6500-10500 रुपये के वेतनमान और 4600 रुपये ग्रेड पे को आधार मानकर एक अनुमान लगाया जा सकता है. छठे वेतन आयोग की व्यवस्था में 6500 रुपये के पुराने बेसिक का संशोधित बेसिक करीब 16,290 रुपये और 10,500 रुपये का करीब 23,730 रुपये तक बनता था. इसके ऊपर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य रेलवे भत्ते अलग से मिल सकते थे. इसलिए 2008 में CTI बनने के बाद मार्टिन की कुल मासिक सैलरी लगभग 20-30 हजार रुपये या उससे अधिक हो सकती थी. यह भी अनुमान है, व्यक्तिगत वेतन रिकॉर्ड नहीं.