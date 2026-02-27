हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा WhatsApp

भारत में 1 मार्च से लाखों यूजर्स के लिए WhatsApp के काम करने का तरीका बदलने वाला है. अब आप जैसी ही फोन से सिम निकालेंगे तुरंत WhatsApp चलना बंद हो जाएगा और वेब वर्जन में हर 6 घंटे में WhatsApp लॉग आउट होगा.