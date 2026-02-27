Whatsapp Auto Logout Update India Best Whatsapp Alternative Apps Desktop Login Without Frequent Signin Options 8324758
अब हर 6 घंटे में WhatsApp होगा Log Out, बार-बार लॉगइन की झंझट से चाहिए छुट्टी! तो ये ऐप्स हैं बेस्ट ऑप्शन
नए अपडेट के बाद अगर आप फोन से सिम कार्ड निकालते हैं तो WhatsApp तुरंत काम करना बंद कर देगा. वहीं वेब वर्जन में भी अब हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट हो जाएगा, जिससे दोबारा लॉगइन करना जरूरी होगा. इस स्टोरी में आपको WhatsApp के विकल्प के तौर पर यूज की जाने वाले ऐप्स के बारे में बता रहे हैं.