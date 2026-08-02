कैसे पहचानें कि WhatsApp हैक हो गया है?

अगर आपके WhatsApp से बिना जानकारी के मैसेज भेजे जा रहे हैं या दोस्तों को पैसे मांगने वाले संदेश पहुंच रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं. प्रोफाइल फोटो या सेटिंग अपने आप बदल जाना, बार-बार OTP आना, अनजान डिवाइस का Linked Devices में दिखना या WhatsApp का अपने आप लॉगआउट होना भी खतरे के संकेत हैं. अगर आपने कोई मैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन वह Read दिख रहा है, तब भी तुरंत अकाउंट की जांच करें और सुरक्षा सेटिंग बदल दें. अगर आप इस स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो देरी बिल्कुल न करें. सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. इसके बाद cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें. शिकायत करते समय WhatsApp चैट, स्क्रीनशॉट, फोन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और दूसरी जरूरी जानकारी अपने पास रखें. अगर बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत बैंक को सूचना दें ताकि लेनदेन रोका जा सके. जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, नुकसान रोकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी.