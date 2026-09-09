WhatsApp पर सेव रहते हैं कई जरूर डॉक्यूमेंट्स
आज के समय में WhatsApp सिर्फ मैसेज भेजने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें हमारी कई जरूरी बातचीत, फोटो, वीडियो और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी सेव रहते हैं. ऐसे में अगर फोन खराब हो जाए, चोरी हो जाए या आप नया फोन खरीद लें, तो WhatsApp का डेटा खोने का डर बना रहता है. हालांकि, WhatsApp में मौजूद Chat Backup फीचर की मदद से आप अपनी जरूरी चैट्स और मीडिया फाइल्स को सुरक्षित रख सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती. आइए जानते हैं WhatsApp Chat Backup लेने का आसान तरीका.