Android फोन में WhatsApp Chat Backup कैसे लें?

अगर आप Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो WhatsApp Chat Backup लेने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें. सबसे पहले WhatsApp ओपन करें और WhatsApp की स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें। इसके बाद Settings विकल्प चुनें. Settings में जाने के बाद Chats विकल्प पर टैप करें. अब आपको Chat backup का विकल्प दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही WhatsApp आपकी चैट्स का Backup बनाना शुरू कर देगा. अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में Backup अपने आप बनता रहे, तो इसी सेक्शन में Automatic/Google Account Backup से जुड़ी सेटिंग्स को अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं.