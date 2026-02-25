Whatsapp Forwarding Messages Without Verifying Know Punishment Galat Online Sandesh Logon Ko Bhejne Kitni Saza Hogi Jane Niyam Kanoon 8322106
WhatsApp पर बिना जांचे-परखे मैसेज कर देते हैं फॉरवर्ड? जानें अफवाह फैलाने की कितनी होगी सजा
WhatsApp message forwarding: डिजिटल युग में जानकारी साझा करना जितना आसान है, गलत जानकारी या अफवाह फैलाना उतना ही जोखिम भरा. व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज को बिना सोचे-समझे आगे बढ़ाना आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है. आइये जानते हैं कि भारतीय कानून में क्या नियम है..