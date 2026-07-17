शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी का WhatsApp अकाउंट Hack

डिजिटल दुनिया में कदम-कदम पर बैठे साइबर ठग अब देश के बड़े-बड़े चेहरों को अपना निशाना बना रहे हैं. हाल ही में मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां हैकर्स ने शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी का WhatsApp अकाउंट हैक कर लिया. इतना ही नहीं, ठगों ने उनके प्रोफाइल का इस्तेमाल कर उनके दोस्तों और करीबियों से इमरजेंसी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दे डाला. जब कड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाले VIPs का अकाउंट सुरक्षित नहीं है, तो आपका और हमारा अकाउंट कितना सेफ है?