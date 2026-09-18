एआई की कयामत से बच गए आप तो क्या खाएंगे?

Doomsday Survivors: टेक कंपनियों के मालिकों, विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं ने नई चिंता जताई है कि दुनिया का अंत करीब हो सकता है. AI सिस्टम अगले कुछ सालों में काबू से बाहर हो सकते हैं और वे इंसानों को खत्म कर सकते हैं. अगर आप उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो दुनिया के खत्म होने (apocalypse) के बाद भी बच जाते हैं, तो आपके पास खाने को लेकर ज्यादा विकल्प नहीं होंगे. हालांकि, ऐसे कई और तरीके हैं जिनसे इंसान लगभग खत्म हो सकते हैं - जैसे जलवायु आपदाएं, एस्टेरॉयड या परमाणु युद्ध.