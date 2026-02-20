छात्रों के भविष्य का क्या होता है?

कानून में आमतौर पर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान होते हैं. यदि यूनिवर्सिटी बंद होती है, तो राज्य सरकार छात्रों को उसी क्षेत्र की अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में ट्रांसफर करने का निर्देश दे सकती है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने की तारीख से पहले दी गई डिग्रियां वैध मानी जाती हैं. कई मामलों में सरकार यूनिवर्सिटी को तब तक बंद करने की अनुमति नहीं देती जब तक कि वर्तमान बैच के छात्र अपनी पढ़ाई पूरी न कर लें.