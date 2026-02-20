When And How Private University Status Be Derecognized Know The Procedure Here 8315053
प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा कब और कैसे किया जा सकता है रद्द? मान्यता देते वक्त सरकार पारित करती है कानून
Derecognition of private universities: यूनिवर्सिटी विधानसभा में पास हुए एक कानून के जरिए बनती है, इसलिए उसे बंद करने के लिए सरकार को उस कानून को रद्द करने का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है. इसके बाद ही यूनिवर्सिटी की आधिकारिक रूप से मान्यता रद्द होती है. आइये जानते हैं किन आधार पर यूनिवर्सिटी का स्टेटस रद्द किया जा सकता है...