भारत में कब और कैसे चलन में आया रुपया, कभी चांदी के सिक्के से हुई थी शुरूआत- यहां जानें पूरा किस्सा
Indian Rupee History: भारतीय रुपये का सफर प्राचीन चांदी के सिक्कों 'रुप्य' से शुरू होकर शेरशाह सूरी के 'रुपिया' से होते हुए आधुनिक डिजिटल युग तक पहुंचा है. 1935 में आरबीआई के गठन और आजादी के बाद महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों ने भारतीय मुद्रा को उसकी वर्तमान वैश्विक और सांस्कृतिक पहचान दी है.