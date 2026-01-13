आजादी के बाद मुद्रा में बदलाव

1947 में स्वतंत्रता और 1950 में गणतंत्र बनने के बाद, भारतीय नोटों से ब्रिटिश राजाओं के चित्र हटा दिए गए. कागजी मुद्रा के लिए सारनाथ के सिंह शीर्ष (Ashoka Pillar) को चुना गया. स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपये का नोट था. इसके बाद 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके चित्र वाली स्मारक श्रृंखला जारी की गई.