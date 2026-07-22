किन परिस्थितियों में सदन स्थगित किया जाता है?

संसद में दोनों सदनों की कार्यवाही अलग-अलग कारणों से स्थगित की जा सकती है. हालांकि कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है. जैसे सदन में लगातार हंगामा या शोर-शराबा हो. सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगें. इसके अलावा किसी बड़े राष्ट्रीय नेता या मौजूदा सांसद के निधन पर शोक व्यक्त करना हो, तब ऐसा किया जा सकता है. सबसे पहले अध्यक्ष या सभापति सांसदों से अपनी सीट पर लौटने और शांत रहने की अपील करते हैं. अगर इसके बाद भी चीजें सही नहीं होती हैं, तब कुछ मिनट, कुछ घंटे या पूरे दिन के लिए में सदन स्थगित हो जाता है?